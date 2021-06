Audax lança videoclipe de “Between Us” na CONTROVERSIA, gravadora de Alok

Traduzido para o português, “Entre Nós” é o significado da música que fala justamente sobre a existência de um sentimento especial entre duas pessoas

Conquistando cada vez mais o cenário da música eletrônica global com os últimos lançamentos, Audax realizou sua estreia na CONTROVERSIA, gravadora de Alok, com “Between Us” e também o lançamento do videoclipe da track.

Comprovando ainda mais sua maestria e versatilidade com nova identidade sonora, os irmãos André, João e Pedro buscaram referências em composição e produção musical nos projetos como Monolink, Jan Blomqvist e Ben Bohmer. Repleta de arpeggios e com um forte conceito, “Between Us” surpreendeu o público com o forte conceito da track.

Traduzido para o português, “Entre Nós” é o significado da música que fala justamente sobre a existência de um sentimento especial entre duas pessoas. Em um clipe super futurista, cheio de luzes e neon, a sonoridade da track e a história contada no vídeo casam muito bem com a tecnologia do futuro usada nos takes. “Exploramos bastante esse conceito, principalmente no videoclipe. Fizemos toda a música em torno da vibe do vocal, que já era mais introspectiva, meio espacial, viajada. E a gente quis chegar em um instrumental que conseguisse capturar e amplificar essa vibe”, André, integrante do Audax.

“Between Us” traz uma forte construção e evolução da sonoridade ao longo da faixa com arpeggios marcantes do início ao fim da track, remetendo as características de uma música mais classuda. Com esses elementos que ajudam a criar uma emoção gigantesca, esse é aquele tipo de música que fica on repeat.

Não deixe de escutar e conferir o videoclipe de “Between Us” do Audax, já disponível no YouTube.