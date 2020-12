Atriz Roberta Rodrigues e gêmeas do nado sincronizado são cotadas para o ‘BBB 21’

PUBLICIDADE

Faltando pouco mais de um mês para a estreia do “BBB21”, e Roberta Rodrigues é uma das cotadas para participar do reality, segundo o Jornal Extra. Cria e moradora do Vidigal, comunidade da Zona Sul do Rio, assim como Babu Santana, destaque da vigésima edição, a atriz é dona de uma personalidade forte.

imperador”, próxima novela das seis, e que teve as gravaçõesSe topar entrar no “Big Brother Brasil”, ela terá que deixar o elenco de “Nos tempos do interrompidas e o roteiro alterado por conta da pandemia.

Conhecidas como as gêmeas do nado sincronizado, Bia e Branca Feres também estão sendo sondadas para o reality show, que repetirá a bem-sucedida fórmula de misturar anônimos e famosos.