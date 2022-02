Atriz Elizangela não se vacinou contra Covid-19 e afirma: “Não sou cobaia”

A atriz, que chegou a ficar internada por alguns dias com a doença, voltou a comentar sobre a vacina e garante que não irá tomar.

A atriz Elizangela, de 67 anos, assumiu que não se vacinou contra a Covid-19. No mês passado, ela foi internada na CTI, segundo a prefeitura de Guapimirim (RJ), para tratar as sequelas da doença.

Ao justificar o motivo, a atriz reproduziu uma informação falsa de que as vacinas são experimentais. “Não [tomei], não posso e não quero, não é vacina, é experimento. Já tá mais do que declarado, pelo próprio criador da vacina, que é realmente um experimento. Eu não sou cobaia. Sou a favor das vacinas, sempre tomei, mas nesse momento, não”, falou em uma live com o jornalista Thony Di Carlo.

Ela afirma não ser negacionista, pois recebeu outras vacinas: “Fizeram aquele bando de ‘fake news’ comigo sobre eu ser contra a vacina. Eu não sou contra a vacina. Todo mundo se vacinou a vida inteira. Sou uma senhora de 67 anos que vai tomar a vacina da gripe”.

Se opondo ao que foi divulgado pela prefeitura de Guapimirim, Elizangela nega ter tido Covid. Ela diz que foi internada devido a uma pneumonia.

“Se tive [covid], foi muito leve, durante todo esse tempo. Busquei me fortalecer, fazer as coisas que pudessem botar meu organismo legal, firme, zinco, aquelas coisas, vitamina D, e foi o que fiz durante todo esse tempo. Nem ninguém aqui em casa teve”, afirmou. Não há evidências de que o uso de vitaminas seja eficaz no combate ao coronavírus.

A atriz ainda está em recuperação da internação e segue recebendo oxigênio em casa. Ela declara que tem um enfisema pulmonar há cerca de 3 anos e, por isso, já realiza fisioterapia pulmonar há um tempo e deve continuar realizando.

Sobre as Vacinas

Todas as vacinas contra a Covid-19 aplicadas no Brasil são, além de eficazes, extremamente seguras e apresentam baixíssima taxa de eventos adversos graves. De acordo com um levantamento feito pela Info Tracker, plataforma de dados da USP (Universidade de São Paulo) e da Unesp (Universidade Estadual Paulista), 80% dos mortos por coronavírus entre março e novembro do último ano não estavam vacinados.

Segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o risco de ser internado com a SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) é 257 vezes maior do que o de ter uma reação ao imunizante. A imunização contra a Covid, aliada ao uso de máscara e ao distanciamento social, é a maneira mais segura e eficiente do controle do vírus.