Atriz brasiliense Lhays Macedo tem feito sucesso com seu trabalho de dublagens para grandes produções internacionais

Lhays carrega um extenso currículo e no mês de outubro participará de vários lançamentos

Lhays é uma atriz completa. Nascida na cidade satélite do Gama, no Distrito Federal, já nutria uma paixão pela arte desde cedo. Começou a estudar dublagem aos 16 anos, quando se mudou para o Rio de Janeiro com objetivo de investir em sua carreira. Foi estudando com grandes nomes do cenário artístico, como Maíra Góes e Selma Lopes, começando a se estabelecer no mercado. Hoje, tem sua voz interpretada junto aos mais diferentes personagens, trabalhando não só como dubladora, mas também como diretora de dublagem e produtora de conteúdo. Conheça mais sobre essa brasiliense que tem crescido no mercado da cinematurgia.

Entrar no mercado artístico não é fácil, mas, Lhays aprendeu a não desistir de seus ideais, e persistiu bastante para chegar onde chegou. Uma de suas conquistas no mercado do entretenimento, foi se destacar como apresentadora após ter criado, com o ADOROCINEMA, o “Take do Dia”, primeiro programa brasileiro para o IGTV do Instagram. Ainda como apresentadora, Lhays entrevistou grandes nomes nacionais e internacionais, como Nick Jonas, Andy Serkis, Charlie Hunnam, Ansel Elgort, Morena Baccarin, Leandro Hassum, Murilo Benício, Selton Mello, Edgar Vivar, e muitos outros.

Atualmente, além de dublar e atuar como apresentadora, Lhays se dedica a produzir conteúdo para internet no Instagram, YouTube e TikTok, somando milhões de seguidores em suas redes.

A paixão por seu trabalho, vai muito além de ter sua voz emprestada aos artistas e seus personagens. E, por mais que pareça algo invisível na teoria, na prática, ela fala da alegria de compor ao personagem, iconizando com sua voz. “Quando assistimos um filme dublado, aprendemos a conhecer aquele personagem com a voz que nós acostumamos a ouvir. Já reparou quando colocamos no original? Dá uma sensação de estranheza. Me encanto quando converso com fãs que compartilham reconhecer minha voz em algum trabalho. Muitos dizem que fiz parte da infância deles rs. Dublar é encenar com a voz, dar a mesma energia que o ator da cena. É estar junto da produção, de uma forma especial”, conta.

Recentemente a atriz e dubladora participou de diversos lançamentos e em outubro participará de mais de 05 novas produções.

Conheça os títulos:

– Turner e Hooch: Nova série de comédia do Disney+. A produção funciona como uma sequência do filme “Uma Dupla Quase Perfeita”, com Tom Hanks em 1989. Lhays dubla a adestradora de cães Erika (Vanessa Lengies);

– Stargirl: Mais nova produção do DC Universe inspirada na Era de Ouro dos Quadrinhos, Stargirl tem conquistado crítica e público tanto em sua transmissão original no serviço de streaming da editora, quanto no canal aberto CW, casa das séries do Arrwoverse. Lhays dubla a vilã Cindy.

– The Loud House: O Filme: Na animação recém estreada na Netflix, a família Loud vive aventuras dignas da realeza. Em uma viagem à Escócia, os Loud descobrem que são descendentes da nobreza e vivem uma vida cheia de mordomias, com direito a um castelo real. Lhays dubla Lola Loud.

– Run On (Na Direção do Amor): A Netflix vem investindo em produções Coreanas e esta é uma das séries queridinhas do público ‘dorameiro’. Na trama, uma estrela do atletismo decide correr atrás dos próprios sonhos quando se apaixona por uma tradutora. Lhays dubla Seo Dan-Ah (Choi Soo-Young).

– C B Strike: O investigador particular e veterano de guerra Cormoran Strike e sua assistente Robin Ellacott usam suas habilidades únicas para investigar casos complexos, que a polícia de Londres não consegue resolver. Nesta série da HBO Max, Lhays dubla Robin (Holly Grainger).

– Chicago Fire: Rumo a 10ª temporada, a série americana Chicago Fire, sobre o dia a dia de um Corpo de Bombeiros, mesmo após tantos anos no ar, continua a arrebanhar espectadores. Segundo dados divulgados pela NBCUniversal Brasil, a emissora ostenta hoje as seis séries mais assistidas da TV paga. No topo, estão as três produções ambientadas na cidade americana de Chicago. Em Chicago Fire, Lhays dubla a Stella Kidd (Miranda Rae Mayo).

– Os Sete Pecados Capitais – A quinta temporada de um dos Animes mais queridinhos do público foi recém lançada na Netflix. Lhays interpretou a Elaine.

– O Peso da Verdade: As 4 temporadas estrearam dia 05 de agosto no Globoplay. A produção acompanha uma advogada, que arrisca a carreira e desvenda segredos pelo caminho, para ajudar seus clientes. Lhays dubla Luna (Star Slade).

– Um Conto Sombrio dos Grimm – Uma animação que traz histórias inspiradas nos contos clássicos escritos pelos irmãos Grimm. Lhays interpretou a personagem Edith. A série estreia dia 8 de outubro na Netflix.

