Ator Thiago Rodrigues é espancado em assalto no Rio

Segundo o próprio ator, o crime aconteceu quando ele estava saindo de um bar no Baixo Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro

A noite de sábado (10) foi de terror para o ator Thiago Rodrigues, de 42 anos, que foi espancado durante assalto ocorrido no Baixo Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, quando saía de um bar.

Segundo o ator, que até o mês passado estava trabalhando em uma série em Portugal, cinco homens o abordaram no assalto e pegaram seu celular. Ele tentou fugir, e então foi brutalmente agredido.

Thiago acordou apenas no dia seguinte, no domingo de manhã, na Praça Santos Dummont, sendo cuidado por uma comerciante que expões numa feira de antiguidades do local. Só então ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

Em nota, o hospital disse que Thiago fez os exames necessários, passou por procedimento de sutura do ferimento e foi liberado para se recuperar em casa. Ele ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. O caso foi registrado na 15ª Delegacia da Polícia, na Gávea.