Ator Nicolas Cage será pai novamente aos 57 anos

Cage conheceu Riko no Japão por meio de amigos em comum quando estava filmando “Prisoners of the Ghostland”

Aos 57 anos, o ator Nicolas Cage será pai pela terceira vez. A atriz e dançarina japonesa Riko Shibata, mulher do ator, espera o primeiro filho do casal. A informação foi confirmada por um representante do artista à revista People, que disse que eles são “eufóricos”.

Cage conheceu Riko no Japão por meio de amigos em comum quando estava filmando “Prisoners of the Ghostland”. Eles se casaram em uma cerimônia para poucos convidados no Wynn Hotel, em Las Vegas, nos Estados Unidos, em fevereiro do ano passado.

A data da cerimônia foi escolhida para homenagear o aniversário do falecido pai de Cage, segundo a revista People. O casal trocou votos católicos e xintoístas, religião tradicional japonesa. A noiva vestia um quimono nupcial feito à mão em Kyoto, no Japão, e Cage, um smoking da marca Tom Ford.

Esse é o quinto casamento do ator. Em 23 de março de 2019, ele se casou com a maquiadora Erika Koike, mas, quatro dias depois, entrou com um pedido para anular a união –que não foi atendido. Dois meses depois, Cage conseguiu o divórcio.

O ator também foi casado com Patricia Arquette, de 1995 a 2000; com Lisa Marie Presley, de 2002 a 2004; e com Alice Kim, de 2004 a 2016.

Alice e seu filho com Cage, Kal-El, 15, estiveram presentes na pequena festa realizada após o casamento, segundo a People. Além de Kal-El, Cage é pai de Weston, 31, fruto de seu breve relacionamento com a atriz Christina Fulton.