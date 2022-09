Ator de James Bond é acusado de homofobia e machismo e se desculpa

O ator George Lazenby, que já viveu James Bond no filme 007, foi acusado de propagar comentários “homofóbicos” e “misóginos” em um evento

O ator George Lazenby, que já viveu James Bond no filme 007 – A Serviço de Sua Majestade, de 1969, foi acusado de propagar comentários “homofóbicos” e “misóginos” em um evento sobre a franquia do agente secreto britânico.

George era um dos participantes de uma turnê australiana chamada The Music of James Bond, focada nos filmes do personagem da literatura e do cinema. O ator australiano de 83 anos foi removido de todas as apresentações futuras da turnê.

Em entrevista à emissora de rádio 6PR, de Perth, uma mulher que assistiu à apresentação alegou que Lazenby passou a apresentação inteira “falando basicamente sobre suas conquistas sexuais”. “Ele foi homofóbico e certamente não estava falando sobre seu filme como James Bond”, disse.

Outro participante descreveu a apresentação como “histórias misóginas sobre as proezas sexuais de George Lazenby, detalhes íntimos de diarreia e objetificação de mulheres”. “Foi só quando um espectador gritou ‘Com licença, isso é ofensivo’ que a tensão ficou evidente e George foi retirado do palco e a música salvou o dia”, relatou um espectador ao jornal The West Australian.

George Lazenby se desculpa

Após a repercussão, o ator compartilhou um comunicado em seu perfil oficial no Twitter: “Lamento e entristece saber que minhas histórias em Perth no sábado podem ter ofendido algumas pessoas. Nunca foi minha intenção fazer comentários ofensivos ou homofóbicos e sinto muito se minhas histórias que compartilhei foram interpretadas dessa maneira”.

“Eu só desejo compartilhar as verdadeiras conquistas da minha vida, que são meus filhos (…) Agora, nos meus 80 anos, família e amigos são naturalmente o que é mais importante para mim. Com amor, George”, escreveu.

Estadão Conteúdo