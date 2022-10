Assim como Tiago e Shayan, relembre outros expulsos de ‘A Fazenda’

Esse não é o primeiro caso de expulsão da competição, seja por agressões ou até mesmo por beijos forçados

Na madrugada desta sexta-feira (21), Tiago Ramos e Shayan Haghbin foram expulsos do reality A Fazenda 14 (Record), após análise de imagens da briga entre os dois que, segundo a produção, “colocou em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões”. No entanto, esse não é o primeiro caso de expulsão da competição, seja por agressões ou até mesmo por beijos forçados.

Na última temporada, o cantor Leno Maycon Viana Gomes, mais conhecido como Nego do Borel, 29, teve sua participação no programa encurtada após se envolver sem consentimento com Dayane Mello, 32. Telespectadores acusaram o músico de supostamente estuprar a modelo -na época, a emissora apurou os fatos e optou pela expulsão de Nego do Borel, e afirmou que Mello teve atendimento psicológico.

Em 2020, na 12ª edição do reality, o motivo de expulsão foi um beijo sem consentimento. Na temporada, o ator Phellipe Haagensen foi expulso após ter dado um beijo forçado na ex-BBB Hariany Almeida. Após o ocorrido, o artista chegou a declarar: “Sou um cara muito mulherengo, estava carente e me deu uma vontade de beijar, sim”.

No ano anterior, em A Fazenda 10, a empresária Nadja Pessoa se irritou com o ator e modelo Caique Aguiar, que a provocava colocando os pés em sua cama. Após pedir algumas vezes para que ele tirasse os pés, a confinada se irritou e chutou a perna de Caique. Ela ainda jogou creme no rosto do participante e acabou sendo expulsa da edição.

Em 2018, a ex-paquita Catia Paganote também foi expulsa do reality por agressão. Ela deu um tapa no rosto de Evandro Santo durante um jogo de aquabol. A produção do programa, que estava em sua 10ª edição, decidiu expulsá-la no dia seguinte.

A primeira expulsa do reality foi a lutadora Duda Yankovich. Na 4ª edição do programa, ela deu um tapa em Thiago Gagliasso, irmão de Bruno Gagliasso, durante um desentendimento na piscina. Na ocasião, o apresentador Britto Jr. ressaltou a trajetória correta da lutadora dentro do programa, mas afirmou que a produção não poderia deixar passar o que foi considerado uma agressão.

Além disso, em 2012, na edição especial Fazenda de Verão, também houve outra expulsão. O modelo Lucas Barreto entrou para substituir o desistente Halan, mas durou apenas cinco dias. Ele foi expulso após intimidar com um machado seu colega de confinamento, o promotor de eventos Haysam.