As 5 formas mais populares de entretenimento online no Brasil

Confira quais são as 5 principais formas de entretenimento online no Brasil e entenda quais os meios de diversão mais populares no país.

Encontrar um tempo para se divertir é muito importante para nossa saúde mental. Por muito tempo, a televisão era o principal meio de distração dos brasileiros. Mas, desde 2009, a internet ocupou esse lugar e, hoje, as principais formas de entretenimento no Brasil são online.

Por isso, confira as 5 principais formas mais populares de entretenimento online no Brasil. Acompanhe!

1. iGaming

O iGaming já é uma das principais formas de entretenimento no Brasil. Segundo relatório do Delasports, de 2022, a indústria iGaming tem o valor de mercado estimado em US$ 2,1 bilhões e pode chegar a US$ 2,6 bilhões até 2026 só no país.

Sites de apostas esportivas e cassinos online, por exemplo, vêm em pleno crescimento e movimentam o mercado. Apesar da ascensão do setor, o iGaming no Brasil ainda tem regulamentos rígidos. Por isso, os brasileiros utilizam VPNs privadas, como o www.nhacaiuytin8888.com, para acessar outros sites de apostas estrangeiras.

No setor de iGaming, os principais tipos de entretenimento são:

Sites de apostas esportivas;

Cassino online;

Poker;

Caça-níqueis;

Bingo online.

2. Mídia social

Um levantamento que reuniu dados da Hootsuite e WeAreSocial apontou que o Brasil é o terceiro país que mais acessa as redes sociais, com uma média de 3 horas e 42 minutos por dia.

Atualmente, as redes sociais servem não apenas para se conectar a outras pessoas, mas também para entretenimento, como assistir vídeos, ver fotos, textos engraçados e se divertir. Especialmente após 2020, esse é um dos principais meios de entretenimento para brasileiros de todas as idades.

Outro detalhe é que, além de entretenimento, em muitos casos as redes sociais também se tornaram um meio de fazer uma renda extra e divulgar um trabalho.

As principais mídias sociais no Brasil são:

WhatsApp;

Facebook;

Instagram;

TikTok;

Kwai;

YouTube.

3. Sites de streaming

Os sites de streamings são outra forma de entretenimento muito popular no Brasil. Um levantamento feito pela Abranet (Associação brasileira de Internet) apontou que cerca de 71% assinam ou já assinaram algum serviço de Streaming no país.

Esses serviços são populares porque o cliente paga uma mensalidade e tem acesso a uma série de conteúdos que podem lhe interessar. Esses conteúdos podem ser: filmes, séries, documentários, reality shows e até músicas.

Entre os sites de streamings mais populares no Brasil, podemos citar:

Netflix;

Spotify;

Prime Video;

GloboPlay;

Disney+;

Star+;

HBO MAX;

Telecine Play;

YouTube Premium.

4. Jogos online

Segundo dados da Pesquisa Game Brasil 2022, cerca de 74,5% dos brasileiros têm costume de jogar em jogos eletrônicos e 36,9% jogam online todos os dias. Ainda, para 76,5% dos entrevistados, os jogos eletrônicos são sua principal forma de entretenimento.

Os jogos online são qualquer jogo no ambiente digital, como para aplicativos, consoles, computadores e e-sports.

Além da diversão, os jogadores buscam competição, montar estratégias de jogos, passar o tempo e fazer novas amizades. Entre os jogos online mais populares no Brasil, estão:

Free Fire;

CS:GO;

Dota 2;

League of Legends (LoL);

Minecraft.

5. Audiobooks e e-books

Apesar de o brasileiro ainda ler pouco, a leitura digital vem ganhando espaço no mercado nacional. Um estudo feito pela Opinion Box apontou que 65% dos usuários geralmente leem livros digitais.

Entre os motivos para esse crescimento, podemos apontar a facilidade de acesso, já que normalmente são mais baratos que os livros físicos. Além disso, os e-books e audiobooks são mais fáceis de carregar e manusear, e podem ser levados para qualquer lugar sem ocupar muito espaço.

O entretenimento online já é a principal forma de diversão dos brasileiros. Além disso, com o crescimento do mercado iGaming, além de diversão, também é possível ganhar uma renda extra em apostas esportivas e cassinos online.

