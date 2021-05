Mítica armadura de Tony Stark ganha réplica colecionável

Com licenciamento da Marvel Studios, a editora Planeta DeAgostini lança modelo da Mark III em edição montável

Ícone das histórias em quadrinhos e do mundo cinematográfico, o Iron Man, personagem criado pelo memorável Stan Lee, foi capaz de encontrar seu lugar junto aos defensores do planeta Terra sem sequer ter superpoderes – apenas usando a genialidade para criar a espetacular armadura de ferro com tecnologia de ponta.

A Editora Planeta DeAgostini, sob licenciamento da Marvel Studios, desenvolveu uma réplica fiel da lendária armadura Mark III. O colecionável chega às bancas de São Paulo em breve, e já está disponível em assinaturas no site da editora para que os fãs do universo Marvel possam viver a experiência de montar o seu próprio Homem de Ferro.

O modelismo possui 52 pontos de articulação e uma grande amplitude de movimentos que possibilita reproduzir as poses mais míticas do Iron Man. Feito de metal e plástico injetado, esse modelo também conta com 100 edições de peças bem desenhadas, que são acompanhadas por fascículos didáticos repletos de curiosidades tanto do mundo dos quadrinhos, quanto das telonas sobre Tony Stark, o super-herói bilionário, filantropo e playboy que conquistou uma legião de admiradores.

A coleção contém ainda efeitos luminosos, uma vez que os reatores, repulsores das mãos, propulsores das botas e o visor da máscara vêm equipados com luzes de led, ligadas com baterias que são incluídas no produto. O Iron Man tem acabamento em vermelho e dourado, peças articuladas que deixam à vista os mecanismos internos e flaps articulados nas pernas e nos ombros.

Colecionável disponível assinaturas no site da Planeta DeAgostini:https://www.planetadeagostini.com.br/modelismo/iron-man e chegará nas bancas de jornais da grande São Paulo dia 27 de julho de 2021.

Ficha Técnica:

100 edições colecionáveis das peças para a montagem do Modelo Iron Man Mark III.

Mark III. Fabricado em metal e ABS injetado de alta qualidade.

Altura: 60 cm. Peso: 3,6 kg.

Peso com base: 5 kg Modelo articulado.

Grande amplitude de movimentos.

52 pontos de articulação.

Grande precisão nos acabamentos.

Luzes LED: o reator, os repulsores das mãos, os propulsores das botas e o visor da máscara possuem espetaculares luzes LED que se acendem.

Flaps articulados nas pernas e nos ombros.

As peças articuladas mostram o mecanismo interno.

Réplica fiel ao original do filme.

Produto com licença e supervisionado por Marvel/Marvel Studios.

Edição limitada.

Para assinaturas, acesse: https://www.planetadeagostini.com.br/