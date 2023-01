Apostas no BBB: confira tudo sobre a última tendência entre fãs de Big Brother Brasil

O Big Brother Brasil é o reality show mais acompanhado do Brasil. Somente em redes sociais, o BBB 2022 alcançou mais de 30 milhões de pessoas, registrando mais de 200 milhões de interações em diferentes redes sociais. Isso ajuda a entender o tamanho desse programa televisivo.

Pela sua ampla popularidade, os sites de apostas aproveitaram para oferecer a oportunidade do fã de Big Brother Brasil apostar nesse reality show. Atualmente, é possível encontrar sites que oferecem informações completas sobre como apostar no BBB, bem como dicas para o apostador.

Como essa tendência é relativamente recente, vale a pena conhecer um pouco mais sobre as opções que você tem à sua disposição quando resolve apostar no Big Brother Brasil.

Apostas nas provas

Uma das apostas mais comuns entre os fãs de Big Brother Brasil é a das provas. Nesse caso, o apostador tenta adivinhar qual dos participantes será o vencedor. Ou seja, se a prova é do líder, você tentará descobrir qual dos participantes é o que mais tem chances de vencer e se tornar o líder do reality show.

As opções de apostas em provas incluem também a prova do anjo, onde você também pode apostar para tentar descobrir qual dos participantes levará a melhor na competição. Uma dica interessante para quem gosta de apostar em provas é conferir o retrospecto dos participantes, bem como a dinâmica da prova.

Em caso de provas de resistência, os participantes que tenham maior resistência física tendem a se classificar para a fase final e conseguir vencer a disputa. É importante analisar também o retrospecto nesse tipo de prova dos participantes da edição atual. Com isso, você saberá qual dos participantes tem a maior probabilidade de ganhar uma prova de resistência.

Paredões

Os paredões são os momentos que mais envolvem tensão no Big Brother Brasil. Adivinhar qual dos participantes será eliminado, bem como quem irá para o paredão, são outras opções que os apostadores também podem aproveitar. Em caso de mais de um participante ir para o paredão, uma aposta múltipla pode ser a melhor opção para quem quer aumentar as cotações.

O mais interessante do paredão é que ele é uma aposta que é resolvida com base também em sua participação. Afinal, o voto para quem deve sair do programa é realizado pelos telespectadores. Portanto, além de apostar em quem você acha que vai sair, você mesmo pode influenciar em sua chance de ganhar.

Basta acessar o site da Globo e votar em quem deve sair do Big Brother Brasil para, no momento que o resultado for anunciado, você descobrir se o seu voto realmente ajudou a conquistar o resultado positivo para a sua aposta.

Aposta em quem vai ganhar o BBB

No caso do Big Brother Brasil, outra aposta que também é muito famosa, além do paredão e das provas, é a opção de apostar em quem vai vencer a edição em questão do BBB. Isso exige que você conheça bem a dinâmica do jogo e saiba quem tem maiores chances de sair em 1º lugar.

Por ser uma aposta muito difícil, a aposta em quem vai ganhar o Big Brother Brasil costuma pagar muito mais do que outras apostas que acontecem ao longo do reality show. Assim como as apostas em esportes tradicionais, apostar no BBB 23 e em outras edições desse reality exige conhecimento e análise das informações prévias de edições anteriores, bem como da edição que você pretende apostar.

Em teoria, quanto mais você souber sobre o jogo, maiores serão as suas chances de se dar bem em suas apostas no BBB.