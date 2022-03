Após ser esnobada no Oscar, Gaga perde melhor atriz para ‘zebra’ no BAFTA

Na mesma categoria, ainda estavam concorrendo Alana Haim (“Licorice Pizza”), Emilia Jones (“CODA: No Ritmo do Coração”), Renate Reinsve (“A Pior Pessoa do Mundo”) e Tessa Thompson (“Identidade”)

Lady Gaga saiu de mãos abanando do BAFTA Awards 2022, que aconteceu neste domingo (13) em Londres. A cantora concorria como melhor atriz por sua interpretação de Patrizia Reggiani no filme "Casa Gucci", mas perdeu para Joanna Scanlan de "After Love", considerada a zebra da noite. Na mesma categoria, ainda estavam concorrendo Alana Haim ("Licorice Pizza"), Emilia Jones ("CODA: No Ritmo do Coração"), Renate Reinsve ("A Pior Pessoa do Mundo") e Tessa Thompson ("Identidade"). Lady Gaga já havia sido "esnobada" pelo Oscar quando não ganhou uma indicação de melhor atriz neste ano. A expectativa era grande, já que ela tinha sido até então a única atriz da temporada em todos os quatro principais prêmios do cinema: Critic's Choice, Globo de Ouro, Screen Actors Guild e BAFTA. "Casa Gucci" conta a história da família que construiu um império na moda. No BAFTA, o filme foi indicado nas categorias de melhor Filme Britânico, Melhor atriz e melhor Maquiagem e Cabelo, mas não levou nenhuma das estatuetas. Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani, ex-esposa e mandante do assassinato de Maurizio Gucci, neto de Guccio Gucci, fundador da grife. O drama traz no elenco outros atores renomados como Al Pacino, Adam Driver e Jeremy Irons. Considerado o "Oscar do Reino Unido". o BAFTA é um dos termômetros para o Oscar, que este ano acontece no próximo dia 27 de março. Confira os vencedores do BAFTA 2022: Melhor filme

“Ataque dos cães” Melhor atriz

Joanna Scanlan (“After Love”) Melhor ator

Will Smith (“King Richard: Criando Campeãs”) Melhor diretor

Jane Campion ("Ataque dos Cães") Melhor animação

“Encanto” Melhor filme britânico

“Belfast” Melhor ator coadjuvante

Troy Kotsur ("CODA: No Ritmo do Coração") Melhor atriz coadjuvante

Ariana DeBose, "Amor, Sublime Amor" Melhor documentário

“Summer of Soul (…ou, Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada)” Melhor roteiro original

“Licorice Pizza” (Paul Thomas Anderson) Melhor roteiro adaptado

"CODA: No Ritmo do Coração" (Siân Heder) Melhor figurino

"Cruella" (Jenny Beavan) Melhor filme em idioma não inglês

“Drive My Car” (Japão) Melhores efeitos visuais

“Duna” (Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer) Melhor design de produção

“Duna” (Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos) Melhor fotografia

“Duna” (Greg Fraser) Melhor curta britânico

“The Black Cop” (Cherish Oteka) Melhor animação britânica

“Do Not Feed The Pigeons” (Jordi Morera) Melhor som “Duna” (Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett) Melhor montagem

“007 – Sem Tempo para Morrer” (Tom Cross, Elliot Graham) Melhor trilha original

“Duna” (Hans Zimmer) Cabelo e Maquiagem Melhor elenco

“Amor, Sublime Amor” (Cindy Tolan) Melhor estreia britânica em direção, roteiro ou produção

“Vingança & Castigo” (Jeymes Samuel, roteirista/diretor) Prêmio de Estrela Revelação (voto popular)

Lashana Lynch (“007 – Sem Tempo para Morrer”)