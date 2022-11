Após ser convocado para a Copa, Pedro pede namorada em casamento

O atacante é um dos 26 convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

O atacante Pedro, do Flamengo, vive momento inspirado: o centroavante foi convocado para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (7) pelo técnico Tite e, aproveitando a boa fase, pediu a namorada, Fernanda Nogueira, em casamento,

O momento foi transmitido ao vivo pela FlaTV, canal oficial do Flamengo. Veja:

QUER UM 9 NOIVADO?



Pedro é um dos 26 convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Catar. O mundial começa no próximo dia 20. Veja a lista completa.