Após separação, Saulo Poncio aparece em vídeo muito abalado escutando uma música e é chamado de menino de ouro

Após um tempo sumido das redes sociais, Saulo, 26, aparece em um vídeo publicado pelo atual namorado da irmã abalado após o término.

A influenciadora Gabi Brandt, 25, anunciou o fim do casamento com o cantor no início do ano. Desde então, Saulo não deu as caras nas redes sociais. O novo namorado da irmã do artista, Sarah Poncio, postou um vídeo do cantor ouvindo uma música abraçado no travesseiro. Aparentemente Saulo estava super triste e o cunhado escreveu “golden boy”, que significa menino de ouro.

Após a publicação, internautas criticaram o cantor e afirmaram que comoveu o total de 0 pessoas. Saulo já se envolveu em muitas polêmicas de supostas traições a ex esposa, e os fãs de Gabi não deixam barato.

O pai de Saulo, o pastor Márcio Poncio, em entrevista ao jornalista Léo Dias, disse que achou horrível a decisão de separação. “Horrível, até patético, um desastre! Mas eles se amam e acredito que irão se entender logo, logo”, relata.