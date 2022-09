Após prêmio no VMA, Anitta faz desabafo misterioso sobre sucesso

‘O brilho do pote de ouro junto à escuridão ao seu redor mudou seus olhos’, escreveu

A cantora Anitta, 29, surpreendeu os fãs na madrugada desta terça-feira (6) ao publicar um desabafo misterioso em seu Twitter. Relacionando o ouro no fim do arco-íris e buracos negros, a artista concluiu que “felicidade é liberdade e depender do pote de ouro não é liberdade”.

“No final do arco-íris tem um pote de ouro. Em volta desse pote tem um buraco negro cheio de tudo que há de ruim no mundo, e que você jamais teria conhecimento se não chegasse ao outro lado. A leveza e ingenuidade da ignorância que você carrega enquanto ainda caminha pelo arco-íris é o maior desejo de quem chegou ao pote de ouro e conseguiu escapar de cair no buraco”, começou.

“Pois é possível tomar o caminho de volta, mas é impossível retomar a beleza que a ignorância dava à sua visão das coisas. O brilho do pote de ouro junto à escuridão que tinha ao seu redor mudou seus olhos para sempre”, completou ela, em uma imagem que também foi publicada em seus Stories do Instagram.

Em uma sequência de tuítes como resposta, a artista ainda diz que há pessoas quem optam por viver nesse “entorno obscuro” e que “querem te puxar junto. Querem te usar de resgate caso estejam se afogando, mesmo que isso possa te prejudicar.”

“Dependência é o oposto de liberdade, sem liberdade não há como saber amar a si mesmo. E só sabe amar o outro quem ama a si mesmo”, finalizou o desabafo. Nos comentários da publicação, fãs e internautas demonstraram apoio à artista.

A artista venceu o VMA 2022 na categoria Melhor Clipe Latino com “Envolver”. Ela concorreu com Bad Bunny, com “Tití me Pregunto”, Becky G X Carol G, de “MAMIII”, Daddy Yankee, com “Remix”, Farruko, do sucesso “Pepas” e J Balvin & Skrillex, de “In da Ghetto”. Foi a primeira vez que o Brasil ganhou um prêmio na cerimônia organizada pela MTV, que elenca os melhores clipes do ano.