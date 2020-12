Após conquistar R$ 1,5 milhão, Jojo Todynho compra casa em condomínio em Jacarepaguá

PUBLICIDADE

Jojo Todynho, 23, mal conquistou a bagatela de R$ 1,5 milhão como vencedora do reality show A Fazenda 12 (Record), e já aproveitou para comprar uma nova residência. A funkeira natural de Bangu, bairro da zone oeste do Rio de Janeiro, adquiriu uma casa em Taquara, bairro de Jacarepaguá.

A informação foi confirmada pelo assessor de Jojo ‘a reportagem. Sem detalhes sobre o valor e os cômodos da casa, tudo que se sabe é que a nova residência fica em um condomínio fechado, e deverá ser o local onde a cantora irá comemorar a passagem de ano com a família.

A final de A Fazenda aconteceu no último dia 17 de dezembro. Jojo Todynho ficou surpresa em vencer os peões Lipe, Stéfani e Biel. “Para quem achou que iria sair no primeiro mês, isso foi uma superação para mim”, disse ela que superou seis roças para chegar à grande decisão.

Jojo Todynho discursou na noite da grande final do reality. Na ocasião, a cantora revelou algumas ideias do que iria fazer com a quantia que faturou no programa. Um dos planos envolveria um projeto para beneficiar crianças carentes do seu bairro, Bangu.

“Quero proporcionar para elas o que eu não tive na infância. Eu queria fazer balé, mas não tinha dinheiro e fui fazer luta que era melhor. Então quero botar balé, reforço escolar, aula de natação, pois aprendi a nadar aqui um pouquinho. Quero colocar coisas que possam direcionar eles futuramente”, afirmou Jojo em seu pronunciamento como campeã da 12º edição de A Fazenda.

Desde sempre, Jojo nunca escondeu suas origens humildes. A cantora ganhou um “empurrãozinho” da amiga Anitta, em 2017, quando participou do videoclipe de “Vai Malandra”. Na mesma época ela lançou a música que a fez ficar conhecida em todo Brasil, o hit “Que Tiro Foi Esse”.

As informações são da FolhaPress