Após cantadas em Elon Musk, Maraisa dança e beija fã em show com Maiara

Fã comemorou nas redes sociais: ‘E não é que funcionou?’

A cantora sertaneja Maraisa, 34, surpreendeu o público ao beijar um fã e dançar ao lado dele no palco durante um show em Tapejara, no Rio Grande do Sul, na noite desta segunda-feira (8). Ela se apresentava ao lado da irmã, Maiara.

O fã se chama Alexandre Pessoa e comemorou nas redes sociais o beijo. “E não é que funcionou?”, escreveu ele, como legenda de um Stories, com um emoji chorando de rir. O show aconteceu na Expo Tapejara 2022, que tem apresentações entre os dias 6 e 9 de agosto.

A artista tem chamado atenção nas redes sociais por mandar recados amorosos para o bilionário Elon Musk, 51. Ela passou a chamar o magnata de “Lonlon” e até compartilhou uma montagem que fez com ele, em seu Twitter.

Nas redes sociais, vídeos do momento repercutiram. “Bom dia é o caramba, acordei e vi a Maraisa beijando alguém e não é a Maiara”, escreveu uma fã. “Queria saber quem foi o sortudo que beijou a maraisa no show”, disse ainda outro.

Recentemente, Maraisa usou as redes sociais para explicar um áudio vazado no qual ela é ríspida com um suposto affair dizendo que tudo acabou e que não quer mais vê-lo. “Olha você quer saber é o seguinte: eu estou te mandando esse áudio aqui porque parece que você não está entendendo, eu estou digitando e você não está entendendo o que eu estou falando”, disse no áudio.

Maraisa está solteira desde janeiro do ano passado, quando terminou o namoro com o médico Arthur Queiroz do Amaral. Antes, em 2018, ela terminou o noivado com o empresário Wendell Vieira. Os dois estavam com data marcada para o casamento.