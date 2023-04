Ao anunciar ‘Harry Potter’, CEO da HBO se esquiva de polêmicas de JK Rowling

Em coletiva de imprensa, presidente de conteúdo da empresa, foi questionado sobre as declarações de Rowling vistas como transfóbicas

São Paulo – SP

Os executivos da WarnerMedia estão se esquivando das polêmicas que envolvem JK Rowling ao discutirem a nova série do MAX, novo nome do HBO Max, sobre “Harry Potter”, que terá seus sete livros readaptados.



Em coletiva de imprensa, Casey Bloys, presidente de conteúdo da empresa, foi questionado sobre as declarações de Rowling vistas como transfóbicas. A pergunta era se as visões da autora poderiam interferir na busca por atores para a série.



“Não acho que esta seja a discussão”, respondeu ele. “Esta é uma discussão que está muito na internet, cheia de nuances e bastante complicada, e não é algo com que vamos nos envolver.”



“Nossa prioridade é o que está na tela”, acrescentou. “A história de ‘Harry Potter’ é incrivelmente afirmativa e positiva com o amor e a autoaceitação. [Rowling] vai estar envolvida. Ela é uma produtora executiva da série. As percepções dela vão ser úteis.”



Bloys também disse que o orçamento da série de “Harry Potter” vai ser comparável aos de “Game of Thrones” e “A Casa do Dragão” -o dinheiro que ele considera necessário para produzir uma série boa, em suas palavras.



JK Rowling falou sobre a série em um material divulgado à imprensa. “O compromisso do Max em preservar a integridade dos meus livros é importante para mim. Estou animada para fazer parte desta nova adaptação que vai permitir um nível de profundidade e detalhe que só as séries permitem.”