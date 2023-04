Amazon anuncia novos podcasts nacionais com Chico Felitti e Déia Freitas

Felitti está trabalhando em um “true crime” para a Amazon, enquanto Déia lança um spin-off do “Não Inviabilize”, intitulado “Histórias da Firma”

A Wondery, estúdio de podcasts da Amazon, anunciou nesta quinta-feira (13), na Rio2C, o lançamento de novos podcasts originais brasileiros. Dois deles serão conduzidos por Déia Freitas, do “Não Inviabilize”, e Chico Felitti, jornalista responsável por “O Ateliê” e “A Mulher da Casa Abandonada”, produzido pela Folha.



A plataforma também anunciou sua nova série em áudio, produzida pela Rádio Novelo.



Felitti está trabalhando em um “true crime” para a Amazon, enquanto Déia lança um spin-off do “Não Inviabilize”, intitulado “Histórias da Firma”, contando causos de funcionários de empresas pelo Brasil, em episódios semanais de 10 a 15 minutos de duração.



Já o podcast da Novelo, com estreia marcada para 18 de abril, vai se chamar “Nenê da Brasilândia”, alcunha de Floripes Souza de Oliveira, traficante de drogas famosa na São Paulo dos anos 1970 e 1980. Nenê tinha relações não só dentro do crime, mas também na polícia e na política -ela morreu assassinada na porta de casa, em 1989.



A Novelo é conhecida por projetos como “Praia dos Ossos”, “Retrato Narrado” e “Rádio Novelo Apresenta”. A Amazon divulgou um trailer do novo podcast:



A Amazon e a Wondery anunciaram ainda versões brasileiras de dois programas que produzem no exterior. “Guerras Brasileiras”, uma adaptação de “Business Wars”, vai trazer histórias verdadeiras de disputas entre empresas locais, enquanto “Scamfluencers” vai mostrar esquemas montados por influenciadores pelo mundo.