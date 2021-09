“Anunciação” vira trap e marca retorno de Aggin

Inspirado no romantismo de Alceu Valença e na musicalidade do Trap de Detroit, o ex integrante da NoName Mob volta aos lançamentos solos ao lado de Jojo Baby

Após pausa de quase dois anos, Aggin retorna à cena musical do Distrito Federal ao lado de Jojo Baby com o lançamento de “Anunciação”. O single tem como proposta a experimentação de uma nova vertente, que foge do Trap convencional e inclui batida inspirada em grandes nomes, como Lil Yachty e Babyface Ray. A música está disponível nas plataformas de streaming, acompanhada de clipe no YouTube do selo e produtora Obi (veja no fim do texto).

Apesar das referências culturais de peso e do beat acelerado até 200 bpm (batidas por minuto), a maior inspiração de “Anunciação” surge da própria vivência do MC, que passou grande parte da vida na Cidade Estrutural e hoje reside em Caxias, no Maranhão. Lá, ele pôde ver a riqueza de talentos que não são valorizados no DF e, a partir daí, traduzir o sentimento em sua música. “Eu vejo um rapaz sonhador, que ainda acredita na música, no que pode fazer, em seu talento, na cena em que vive e ajudou a fortalecer. Vejo ele muito forte, um guerreiro”, comenta Aggin, sobre como se percebe nesta composição.

“Anunciação” é sobretudo um aviso de que Aggin voltou e vai continuar. A composição chega com a mensagem de retorno do artista, após período no Maranhão e afastamento de lançamentos solo, mas que agora está novamente na cena. A faixa também anuncia os sinais de romantismo do coração apaixonado do cantor, inspirado pela canção de Alceu Valença.

Feita com objetivo certo, a música busca despertar no público energia eletrizante e contagiante, de levar os ouvintes a formarem roda, dançarem e se inspirarem na história do compositor, que acredita na música, na cena e no próprio poder transformador. A dança, inclusive, foi elemento marcante na gravação do clipe oficial. Contando com diversos amigos de Aggin e demais artistas da cena, o audiovisual foi gravado na Estrutural e no Guará, com assinatura da Obi Audiovisual.

Foto: Juliana Uepa/Divulgação

Este espírito é compartilhado pelo produtor do som, Jojo Baby, que viu no colega a oportunidade de inovar com sons de instrumentos de corda, graves mais curtos, agressivos e acelerados, e a presença marcante da bateria — todos estes elementos harmonizados para impactar e energizar o público. “Um pedaço da minha alma está ali também, não é só produção. Acho que é um pedacinho de mim, que botei ali e encaixou muito bem com o pedaço que Aggin colocou também”, afirma Jojo Baby ao ressaltar a conexão artística entre ambos.

Veja o clipe de “Anunciação”: