Anitta tem fortuna estimada em R$ 533 milhões, segundo Forbes México

Cantora esta morando em Miami para investir na carreira internacional

A revista Forbes México revelou na edição desta semana o valor estimado da fortuna da cantora Anitta, 28. Atualmente, a artista tem um patrimônio de US$ 100 milhões (cerca de R$ 533 milhões), segundo a publicação.

Segundo a Forbes México, o que fez Anitta ter aumentado seu faturamento e se tornar milionária nos últimos anos foi ela mesma ter administrado a sua carreira no mercado musical, em outras áreas e no OnlyFans.

Anitta disse à Forbes México que comandou sua carreira dez anos e tomou todas as decisões e estratégias. “Eu fui minha própria empresária por dez anos e há uma razão para isso: como as pessoas, normalmente, ao olhar uma garota jovem, que canta, dança e é sensual, sempre subestimam seu talento ou o que pode fazer ou saber sobre negócios”.

Atualmente, a cantora está passando uma temporada em Miami, nos Estados Unidos, para se dedicar à carreira internacional. Ela está morando em uma mansão, próximo ao parque de Morningside, avaliada em US$ 1,525 milhão (cerca de R$ 7,9 milhões).

A imobiliária informou que o imóvel foi vendido em 1º de março de 2021. A cantora nunca confirmou a compra de uma casa nos Estados Unidos, embora muitos veículos de imprensa tenham especulado que ela tenha adquirido uma propriedade no país.

No dia 11 de maio, a cantora publicou no Instagram uma foto nadando na piscina da mansão com a legenda “Girl From Rio”, nome do seu novo single, lançado em abril. Vários fãs comentaram a foto dizendo que amaram a piscina e que a cantora é perfeita.

Folha Press