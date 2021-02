Anitta tem alta hospitalar após infecção alimentar e celebra indicação da revista Time

“Já estou aqui. Já estou de volta. Não estou 100%, mas já estou em casa. Graças a Deus”, disse a artista

Anitta, 27, usou as redes sociais para comunicar que teve alta hospitalar nesta sexta-feira (19) após ser diagnosticada com uma infecção alimentar. A cantora ficou internada por quatro dias em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro.

“‘To preocupada com a minha amiga’ is oveeeeerrrrr …. vamos arrumar outra amiga para se preocupar porque eu acabo de ter alta do hospital!”, escreveu Anitta, em seu perfil no Twitter. Em seu stories, a cantora publicou vídeos mostrando como foi a recepção em casa com seus cachorros, que ficaram animados.

“Já estou aqui. Já estou de volta. Não estou 100%, mas já estou em casa. Graças a Deus”, disse Anitta. A cantora também comentou sobre ter entrado para a lista da revista americana Time, que elege as 100 lideranças para o futuro, divulgada na quarta (17).

“Não tive a oportunidade de falar. Eu estava no hospital quando a notícia saiu e, por isso, não queria fazer stories falando na cama do hospital. Mas fui eleita uma das cem pessoas mais influentes do mundo [pela revista Time]. E a gente fez um show, uma apresentação bem bacana que foi ar hoje [sexta (19)], ao lado de várias pessoas incríveis desse mundão.”

Anitta foi internada no dia 16 de fevereiro com sintomas de uma infecção alimentar. Após a internada, muitos internautas começaram a especular que a cantora poderia ter contraída Covid-19, o que foi desmentido pelo irmão da artista, Renan Machado.

Em seus stories, ele disse que Anitta estava internada, sendo medicada e tratata. “Vim esclarecer que não é Covid. Assim que ela chegou aqui, ela foi testada, deu negativo. Está sendo tratada. Está tudo certo. Estou vindo aqui para pedir um pouco de respeito a ela para que se recupere bem”, disse Machado, ao mostrar o teste, com resultado negativo.

Anitta também se manifestou sobre o assunto: “Por favor, não repassem fake news por aí. Meu irmão já postou meu teste de Covid nos stories ontem [quarta-feira] para isso e segue dando negativo. Não se trata de corona. Estarei bem em poucos dias se Deus quiser.”

A internação da cantora aconteceu no mesmo dia em que Anitta lançou o reality show Ilhados com Beats, gravado de forma relâmpago no último fim de semana. O conteúdo está disponível na conta oficial da Beats no Instagram.

As informações são da Folhapress