Anitta mantém voto em Lula e diz que sumiu das redes por briga com a família

O vídeo traz discurso sobre amor e respeito entre os brasileiros. A cantora disse que o país vive um momento triste

A cantora Anitta fez uma live no Instagram, na manhã deste domingo, 30, lamentando a polarização eleitoral no Brasil e reafirmando seu voto no candidato petista à presidência, Lula. Ela também comentou seu recém-afastamento nas redes sociais e negou conspirações sobre estar com depressão.

“Fiquei fora da internet por uns motivos. Aconteceram umas coisas na minha vida e, naquele momento, quis muito abraçar minha família. Lembrei que, no último momento que estive com eles, só tinha briga política. Nossos momentos se limitaram a discussões, ofensas e gritarias. E parei pra pensar: ‘Nossa, é isso que o país está virando’, afirmou Anitta.

Com 20 minutos, o vídeo traz um discurso apelativo sobre amor e respeito entre os brasileiros. A cantora disse que o país vive um momento triste, com a sociedade está desunida.

“Se o povo quer a mesma coisa, o bem de todos, a sociedade vence sempre. O amor vence sempre”, disse ela. “Depois que fiquei um mês e pouco sem olhar as redes sociais, parecia que fiquei um ano. As pessoas estão se agredindo na rua, se matando. Queria ter o direito de chegar em casa e amar as pessoas da minha família, independente de quem elas forem votar.”

A carioca disse ainda temer o que pode acontecer caso Lula vença a eleição. Segundo ela, o mais importante no momento é “as pessoas se unirem”, mais até do que o resultado das urnas.