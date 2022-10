Ex-apresentadora infantil Mara Maravilha, declara apoio a Bolsonaro e faz simbologia de arma

Mara prestou seu apoio através de uma publicação no instagram.

Na reta final para o segundo turno das eleições à presidência da república, muitas figuras públicas ainda estão declarando o seu apoio a um dos dois candidatos, como forma de influenciar os seus fãs a seguirem o seu exemplo. No fim da tarde de ontem (28), a ex-apresentadora infantil Mara Maravilha, publicou em seu Instagram um vídeo onde declarou o seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro.

No vídeo, Mara aparece cantando a música “Verde, amarelo, azul e branco”, logo após dizendo ser a favor da paz e simbolizando com os dedos o número 22 e duas armas, número do partido de Bolsonaro e simbologia usada na campanha do candidato.

Na legenda de sua publicação, a ex-apresentadora se diz contra a pedofilia, a hipocrisia e ao retrocesso, e a favor da democracia e da liberdade de expressão.

Porém, o que mais me espanta, é uma pessoa que trabalhava diretamente com crianças e que diz buscar proteção para as mesmas, aparecer publicamente pedindo paz e ao mesmo tempo fazendo simbologia de armas com suas mãos, se dizer contra a pedofilia, mas estar ao lado de alguém que presta homenagens ao ditador Alfredo Stroessner, que foi acusado de abusar de mais de 1.600 crianças, no Paraguai.

Acredito que, antes de se dizer contra a hipocrisia e ao retrocesso, devemos rever nossas atitudes.