Anitta fala sobre cor de sua calcinha para a virada de ano

A cantora Anitta gravou uma série de stories, vídeos curtos no Instagram, e contou que tem vários seguidores curiosos para saber com que calcinha ela vai passar o réveillon.

“Está todo mundo me perguntando, amigas, pessoas na internet, loucura real. Eu nem imaginei, mas está todo mundo me perguntando qual calcinha que eu vou virar o ano. [Querem saber] qual a cor da calcinha que eu virei do outro ano para esse e qual a calcinha que eu vou [usar para] virar nesse ano”, explicou a artista.

Anitta disse que não sabe qual calcinha escolher para a virada do ano. “Bom, ano passado eu virei o ano com uma calcinha nude, agora, esse ano eu não faço a menor ideia”, brincou.