Anitta diz que ‘passou horas’ conversando com Leonardo DiCaprio sobre eleições

A cantora publicou uma série de tweets, sobre a conversa que teve com o ator. ‘Sabe mais sobre a Amazônia do que o Bolsonaro’, disse

Anitta usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores a conversa que teve durante horas com o ator Leonardo DiCaprio durante o after party do Met Gala que aconteceu na noite da última segunda-feira (2).

A cantora publicou uma série de tweets sobre a conversa que teve com o astro, entre os tópicos da discussão estava a importância dos jovens brasileiros tirarem o título de eleitor e a questão da Floresta Amazônica.

Leonardo DiCaprio, que é conhecido pelos trabalhos em relação à preservação ambiental, reconheceu a relevância da Amazônia. “Vocês sabiam que ele [Leonardo DiCaprio] sabe mais sobre a importância da nossa floresta Amazônica do que o presidente do Brasil? Pois sabe” , disse Anitta em um dos posts.

Então eu conto… ontem eu passei horassss com o @LeoDiCaprio falando sobre a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor. Esta na reta final. Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta Amazônica do que o presidente do Brasil? Pois sabe — Anitta (@Anitta) May 3, 2022

Aí papo vai papo vem… trocamos contato e ele se colocou a disposição pra eu pedir o que for necessário. (Não levem pro mau sentido pq não tinha ninguém flertando com ninguém). A primeira coisa que pedi foi permissão pra contar essa fofoquinha pra vocês. Eu tenho outras ideias — Anitta (@Anitta) May 3, 2022