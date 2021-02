Anitta arruma as malas para seu reality show e diz que vai levar camisinha

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A cantora Anitta, 27, apareceu arrumando as malas para seu reality show “Ilhados com Beats”. Apenas dois dias após voltar ao Brasil, após ter passado um mês e meio nos Estados Unidos, a artista deixa sua casa no Rio de Janeiro novamente.

Na madrugada desta sexta-feira (12) ela gravou parte de sua preparação para a viagem a ilha em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Nos vídeos ela brinca “Vou passar o dia de biquíni e roupão. Fez frio é top, fez calor é topless. Regra na ilha”, citando frase icônica de Nicole Bahls, uma das participantes do reality.

A artista ainda afirmou que não pretende ficar fora do clima de romance da ilha. Ela repostou uma cena de seu documentário “Anitta: Made in Honório” (Netflix, 2020), e listou um “arsenal” do sexo, enquanto brincava: “Eu fazendo a mala para essa ilha”. “Vou levar vibrador, levar camisinha, vai que a gente transa”, disse no trecho.

Apesar de ser a criadora da ideia do reality, com estreia marcada para o dia 17, Anitta afirma que não sabe muito das regras do jogo, e diz que sabe apenas que celulares serão proibidos. “Acabei de ter a última reunião sobre o reality da ilha e estou muito mais nervosa do que antes porque não sei de nada do que vai acontecer. Só sei uma coisa, que eu vou ficar sem meu celular. Sem saber o que vocês estão falando!”

“Não sei nem a dinâmica. Só vão falar depois que eu ficar sem celular. Estou ficando louca. A ideia foi minha de eu não saber de nada, mas quando acabou a reunião fiquei muito nervosa”, continuou a artista. Entre os participantes já confirmados no reality estão nomes conhecidos como Lipe Ribeiro, ex-A Fazenda e De Férias com o Ex, e Nicole Bahls, que também esteve no reality A Fazenda.

Além desses nomes, ainda estarão presentes a atriz e apresentadora Gabi Lopes, Paulo Passini, Felipe Roque, os influenciadores digitais Sarah Fonseca, Eduardo Bravin e os cantores Duh Marinho e Dfideliz, com quem ela tem a parceria “Tá com o Papato”.

As informações são da Folhapress