Anime Summit: dubladora de Dragon Ball diz que trabalho impactou a carreira dela

Por Nathália Guimarães e Gabriel Romeiro

Agência de Notícias Ceub/Jornal de Brasília

Em sua maior edição, o Anime Summit ocupou o Parque da Cidade entre os dias 18 a 21 de abril, reunindo fãs da cultura geek. A programação contou com atrações diversas, como artistas nacionais e internacionais, games, comidas típicas e concurso de cosplay.

Entre as atrações internacionais estavam o grupo idol japonês Planck Stars; a cantora, compositora e pianista Mika Kobayashi e a banda japonesa Marina Del Rey.

Uma das atrações mais esperadas pelo público eram as palestras dos principais nomes da dublagem brasileira como Wendel Bezerra (Dragon Ball), Guilherme Briggs (O Homem de Aço), Mauro Ramos (Harry Potter), Tânia Gaidarji (Dragon Ball), entre outros.

Evento de k-pop traz concurso de covers e karaokê para Taguatinga

Além do K-drama: Festival da Cultura Coreana une fãs em Taguatinga Norte

Na edição de 2024 do Anime Summit foram celebrados os 30 anos da estreia de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. O evento também preparou homenagens ao criador do anime Dragon Ball, Akira Toriyama, que faleceu no dia 1º de março.

A dubladora Tânia Gaidarji, que já está neste ramo há 30 anos, é responsável por dar voz à personagem Bulma de Dragon Ball. Ela participou do painel especial do anime que ocorreu no dia 20 de abril e contou como foi fazer parte de uma das mais famosas franquias no Brasil e no mundo.

“Ter feito e estar fazendo parte da dublagem de Dragon Ball sem parar há 25 anos impactou muito positivamente na minha carreira e sobretudo no meu contato com os fãs no Brasil todo. Sou muito feliz e agradecida por essa oportunidade que a vida me deu”, explicou a dubladora.

Tânia comentou sobre como eventos como o Anime Summit são importantes não só para os dubladores, mas também para o público. Segundo ela, esses eventos “são uma ponte que liga as pessoas aos animes, aos mangás e também outros tipos de desenhos e os dubladores são essa parte humana, pois damos alma a este trabalho.”

Concurso de cosplay

Assim como nas edições anteriores, o Anime Summit proporcionou ao público como uma de suas atrações o concurso de cosplay. Os participantes concorreram em duas categorias: desfile e performance.

As apresentações de performance dos cosplayers foi a primeira e ocorreu no sábado (20). Na modalidade, eles fazem pequenas atuações envolvendo seus personagens para o público e também para os jurados avaliadores. Já na outra, os participantes desfilaram pelo palco ao som da música mostrando seu talento.

Vila dos artistas

A artista brasiliense Mathê Avellar estava presente no Anime Summit pelo terceiro ano seguido. Para ela, o evento tem aumentando a visibilidade para os artistas em geral.

“Antes, essa área contava com poucos artistas, entre 20 e 25. Agora já tem mais de 100. E eu acho que o evento está trazendo conteúdos melhores, e nós acabamos sendo mais valorizados pelo público, que vem à procura do que estamos fazendo”, explicou.

Emma, conhecida como Celestia, explicou que foi de São Paulo para Brasília para expor seus acessórios artesanais inspirados em k-pop e animes. “Percebi que era um evento grande e achei que seria legal participar. Essa é a primeira vez que venho para o Anime Summit. Está dando visibilidade para o meu trabalho, tem muitas pessoas novas me seguindo nas redes sociais.”

Rafael Schultz, também artista brasiliense, estava participando no Anime Summit pela primeira vez. Ele relembra que sempre quis participar de um evento desse nicho, mas antes não tinha tempo. “Finalmente consegui juntar um bom portfólio e tive a oportunidade de vir para cá. E o mais legal é o networking, as pessoas fazem conexões, e isso ajuda demais a comunidade artística daqui”, completou.

Vila medieval

A vila medieval estava presente mais uma vez no evento. Eduardo, da Ordem de Alamut, informa que o espaço contava com arenas de combate, arquearia, forja, cenário interativo e um mercado com itens mágicos.

“O principal objetivo foi tentar trazer essa temática, resgatar essa época. A Ordem de Alamut traz várias atividades bacanas, tanto para crianças quanto para adultos, para que possam se desestressar e se divertir”, explicou.

O Anime Summit foi realizado pela Federação das Associações Nipo-brasileiras do Centro-Oeste (Feanbra), KDM e correalizado pela Embaixada do Japão.