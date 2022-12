Angelina Jolie renuncia ao cargo de enviada especial do ACNUR

Um dos rostos mais icônicos de Hollywood, Angelina Jolie fez mais de 60 missões de campo ao longo dos anos

Após 21 anos de serviço, a atriz americana Angelina Jolie renunciou ao cargo de enviada especial do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), porque prefere “trabalhar de forma diferente” e em questões humanitárias mais amplas.

“Depois de 20 anos trabalhando no sistema das Nações Unidas, sinto que chegou a hora de trabalhar de forma diferente e de me envolver diretamente com refugiados e organizações locais”, explicou a atriz em um comunicado divulgado pelo Acnur nesta sexta-feira.

“Angelina Jolie tem sido uma importante parceira humanitária do Acnur. Nós agradecemos a ela por suas décadas de serviço, por seu compromisso e pela diferença que ela fez para os refugiados”, disse o chefe do Acnur, Filippo Grandi.

Um dos rostos mais icônicos de Hollywood, Angelina Jolie fez mais de 60 missões de campo ao longo dos anos, aproveitando sua fama e sua visibilidade midiática para chamar a atenção para a situação dos refugiados. Recentemente, viajou para Iêmen e Burkina Faso com o Acnur para se encontrar com pessoas deslocadas.

Agence France-Presse