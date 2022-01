Andressa Urach bloqueia ‘amigas lindas e gostosas’ por ter ciúmes do marido

A modelo de 34 anos diz ser uma pessoa muito ciumenta, e pelo fato do marido cuidar das redes sociais dela, ela preferiu bloquear as ‘amigas gostosas’.

Em um vídeo publicado por Andressa Urach em suas redes sociais, revelou aos seus seguidores que já bloqueou diversas mulheres, pois o marido, Thiago Lopes, de 37 anos, cuida de sua conta e bloqueia qualquer conteúdo ofensivo. “Sou uma pessoa super ciumenta e meu marido cuida das minhas redes sociais. Eu já deixei de seguir várias amigas super lindas, maravilhosas e gostosas porque elas ficam mostrando o corpitcho e eu não quero que meu marido veja”, diz.

Além disso, a modelo ainda faz desabafos sobre a gravidez. Andressa relatou que a única parte boa é que já sente o filho Leon chutar, e que apesar das dificuldades que vem enfrentando, ela está feliz com o filho na barriga. Em outro vídeo, ela afirmou que “as pessoas romantizam a gravidez. A única parte boa é o neném, porque o processo, meu Deus”, emendou.

Andressa vivenciou momentos difíceis desde que anunciou que estava grávida. Teve problemas financeiros, uma separação do marido e briga judicial contra a Igreja Universal, seguidas por reconciliações com ambos. Ela também contou em suas redes sociais sobre os problemas com sua autoestima, “só agora, no sexto mês da gestação estou começando a me sentir bonita”.