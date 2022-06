Ana Maria Braga se afasta do Mais Você para pagar promessa em Portugal

O programa ficará por conta de Fabrício Battaglini e Talitha Morete nesta quinta (16) e sexta-feira (17), durante a viagem

A apresentadora Ana Maria Braga, 73, anunciou na manhã desta quarta-feira (15) que não irá apresentar o Mais Você (Globo) durante o feriado de Corpus Christi. A apresentação do programa ficará com Fabrício Battaglini e Talitha Morete nesta quinta (16) e sexta-feira (18).

Ana Maria explicou que irá viajar para a cidade de Fátima, em Portugal, para cumprir uma promessa. “Eu fiz uma promessa quando tive câncer pela primeira vez de ir visitar Nossa Senhora de Fátima, lá em Fátima, pelo menos uma vez por ano”, começou.

“Preciso achar uma vaga sempre na minha vida para ir lá, então quero pedir uma licença para vocês porque amanhã tem o feriado. Eu vou lá visitar Nossa Senhora de Fátima em Portugal”. A apresentadora disse que levará uma imagem da santa para ser benzida, e que volta na segunda-feira (20).

Recentemente, a apresentadora foi diagnosticada com Covid-19 e também ficou afastada da apresentação do programa. Ana Maria havia apresentado sintomas de gripe e fez dois testes para saber se estava com coronavírus, que deram resultado negativo.

“Ela está super bem, fiquem tranquilos. Mas ela não pode vir trabalhar”, disse Battaglini. “Vamos torcer por elas”, disse Battaglini, na época. Em julho de 2021, Ana Maria havia contraído o coronavírus e o apresentador também assumiu o comando do programa.