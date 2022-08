Ana Maria Braga apavora ator de ‘Pantanal’ ao incorporar o cramulhão

Apresentadora faz pegadinha com Gabriel Sater, que se despede do personagem Trindade na novela

Ana Maria Braga resolveu fazer uma pegadinha com Gabriel Sater no Mais Você desta terça-feira (23), na Globo. A apresentadora imitou o olhar de Trindade, personagem do ator e cantor, quando o peão fica possuído pelo cramulhão na novela “Pantanal”. A brincadeira arrancou gargalhadas nos estúdios.

“Olha você. Não me olha assim, Ana. Larga mão! Fiquei meio cismado, hein”, brincou o ator que admitiu gostar de filmes de terror. Ele também revelou ter assistido vários longas do gênero antes de começar a dar vida a Trindade na trama de Bruno Luperi. “Assisti a todos os filmes de ‘O Exorcista’. Fiz uma lista e, incluindo séries, foram mais de 150 produções”, reconheceu ele.

Gabriel também falou sobre a experiência de interpretar o papel que já foi de seu pai, Almir Sater, na primeira versão de “Pantanal”, há 32 anos na extinta Manchete. “Desde o início, eu amei a ideia e senti diferente de tudo aquilo que vi do meu pai. Antes de fazer o teste, eu revi a primeira versão no YouTube. Quando fui ler o texto do remake, senti que tinha muita possibilidade de fazer algo muito rico e complexo”, explicou Gabriel.

O ator admitiu que está sofrendo com a despedida de seu personagem da trama. “Faz um mês que eu estou, todo dia antes de dormir, chorando. Não achei que ia ficar tão… Preenchido de Trindade na minha vida. É uma bênção esse personagem pra mim. Curiosa essa palavra”, comentou. ” Foram 21 meses acordando e pensando nele. Até fiquei assustado com tantos meses. Mas eu aprendi que, na vida, a gente não tem que gastar energia com aquilo que a gente não consegue controlar”, finalizou Sater.