Ana de Armas incarna Marilyn Monroe em “Blonde”; confira o trailer

Com estreia marcada para o dia 28 de setembro, o filme foi baseado no best seller escrito por Joyce Carol Oates

Finalmente saiu o tão esperado trailer de “Blonde” dirigido por Andrew Dominik, o filme tem a data de estreia para o dia 28 de setembro na Netflix. O filme conta com a cubana Ana de Armas dando vida a eterna Marilyn Monroe, inspirado no best seller escrito por Joyce Carol Oates, o longa abordará os grandes momentos da carreira da atriz de “O Pecado Mora ao Lado” de 1955, como também a vida pessoal de Norma Jeane Mortensen nome verdadeiro da diva. Confira o trailer: