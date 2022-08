‘Amor da minha vida’, diz companheira de Claudia Jimenez ao se despedir da atriz

Claudia morreu neste sábado (20), aos 63 anos. Ela estava internada no Hospital Samaritano, Zona Sul do Rio. A causa da morte ainda não foi divulgada

Ex-mulher, sócia e companheira de vida de Claudia Jimenez, a personal trainer Stella Torreão se despediu da atriz neste sábado (20) com uma publicação emocionante sobre a relação das duas. Stella agradeceu a cumplicidade de Claudia e a chamou de “amor da minha vida”.

“Claudia, amor da minha vida, faria tudo de novo! Você fez muito mais por mim. Cadê nós, meu amor?”, escreveu Stella na legenda da postagem com algumas fotos da duas. Elas foram casadas entre 1998 a 2008.

Em entrevista à Folha em 2018, ela falou sobre a relação com Stella: “Quando perguntam, ‘você é casada?’. Digo que sou. Costumo dizer que a nossa separação não deu certo. Ela é tão dentro da minha vida, e eu da dela, que a única parte que a gente não vive é a erótica”, revelou na época.

A atriz também admitiu que pensou em ter um filho com Stella. “Perdi esse bonde. Pensei em ter um com a Stella quando estávamos juntas. Ela seria a barriga. Mas a coisa foi rolando e acabou que não aconteceu. Aí uma época eu pensei em adotar. Mas tive essas complicações [de saúde], e hoje não posso pegar uma criança no colo, pelo meu problema cardíaco. A vida me deu algumas limitações que tenho que aceitar.

