Saiba o real motivo de Cláudia Jimenez ter deixado o ‘Sai de Baixo’

Muita gente não sabe porque Cláudia Jimenez deixou o elenco de ‘Sai de Baixo’, mas eu estou aqui para contar para vocês. Segundo o Tv História, o programa ‘Sai de Baixo’, exibido na década de 1990, nas noites de domingo na Tv Globo. Primeiramente foi apresentado para o SBT e rejeitado pela emissora, a Globo então comprou o projeto, o que a tirou da vice-liderança e colocou a empresa de Silvio Santos em segundo lugar, antes disso o Sistema Brasileiro de Televisão liderava o horário.

O elenco original do programa contava com Luis Gustavo, Miguel Falabela, Cláudia Jimenes, Tom Cavalcanti, Marisa Orth, Aracy Balabanian. Claúdia Jimenez interpresava a empregada Edileusa e arrancava muitas gargalhadas do público. Porém nem tudo eram flores nos bastidores da peça. A atriz reclamou do roteiro e que a qualidade estava caindo. O episódio do ET do Arouche incomodou muito Cláudia.

Claudio Paiva, responsável pelo roteiro final, declarou que havia nos bastidores uma disputa de egos e Cláudia se contrariou, pois, a personagem de Marisa Orth, Magda, teria tido mais visibilidade no episódio. Isso gerou um atrito entre as duas atrizes e um verdadeiro climão nos bastidores. Cláudia chegou a apelidar uma cobra durante um dos episódios de ‘Paivinha’, se referindo ao roteirista.

A atriz também ficou insatisfeita com apelidos dados a ela durante as gravações como ‘Rolha de Poço’ e ‘Supositório de Baleia’, o roteirista Nani, afirmou que as falam vinham do improviso de Miguel Falabela, mesmo todos sabendo que o roteiro era seguido à risca.

Cansado de tantos problemas o diretor Daniel filho, pediu para o então diretor d Tv Globo, Boni, a dispensa de Cláudia Jimez do trabalho, com isso a empresada Edileusa foi dispensada do apartamento do Arouche.