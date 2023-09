Ambulantes vendem fura-fila do The Town, que tem espera de até duas horas para entrar

Festival não se pronunciou sobre reorganização das portarias por comerciantes não vinculados ao evento, em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Enfrentar a concorrência de 100 mil pessoas para entrar no The Town não é uma tarefa fácil, mas os ambulantes estão a postos para ajudar.

Quem quer entrar sem fila?”, eles gritam, a plenos pulmões, nas avenidas que circundam o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde o evento acontece.

A um preço que varia de poucas dezenas de reais até uma centena, eles oferecem o serviço de desmontar e desconectar parte das grades que organizam as filas para que seus contratantes consigam um lugar mais perto dos portões de entrada.

Acaba que, na bagunça, entra também quem não pagou pelo serviço aos ambulantes.

Quem está atrás se revolta. Na prática, significa mais alguns minutos de espera para quem chega a aguardar duas horas no início da tarde deste sábado, quando os portões se abriram.

A Folha entrou em contato com a assessoria de imprensa do festival na tentativa de esclarecer a situação. Se um posicionamento for enviado, ele será acrescentado à reportagem.