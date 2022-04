Alok faz ‘desafio dos 10 anos’ e impressiona seus seguidores

O DJ entrou na brincadeira em suas redes sociais colocando uma foto de dez anos atrás e uma recente, e recebeu diversos elogios

Alok fez o desafio do momento nas redes sociais e compartilhou com seus seguidores duas fotos suas com a diferença de 10 anos entre elas, nesta quarta-feira (6).

Na imagem antiga, o DJ aparece com o cabelo diferente, menos barba do que hoje em dia e um rosto “menos harmonizado” que o atual.

Nos comentários da publicação, diversos seguidores apontaram as grandes mudanças no visual de Alok, e brincaram com o quanto ele “melhorou” no passar dos anos.

“Caraca, mano. Mudou sim, tá”, escreveu um seguidor. “A evolução que eu queria ter”, brincou outro. “Não parece a mesma pessoa”, disse uma seguidora. Teve atém quem apostou em procedimentos estéticos: “Deve ter procedimento aí, não é possível”, diz uma seguidora. “A conta bancária também deve ter mudado”, brincou outra.