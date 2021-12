Allan Massay lança o novo álbum: Quinzetrinta

O novo projeto do artista brasiliense chega às plataformas digitais no dia 12 de dezembro

Para celebrar os 30 anos de vida e 15 de carreira, o cantor brasiliense Allan Massay vai presentear seu público com um novo álbum intitulado “Quinzetrinta”. A obra faz alusão à idade do artista e o tempo dedicado à carreira musical. A estreia acontece em 12 de dezembro em um show intimista para convidados na Infinu Comunidade Criativa, na 506 Sul.

O projeto tem 10 músicas e foi dividido em duas partes: lado quinze, com canções pop, animadas e com referências atuais, e o lado trinta, que resgata um Allan Massay do início da carreira com faixas com influências da nova MPB, R&B e estilos que o artista sempre teve contato. Além disso, o “Quinzetrinta” também traz parcerias que remetem aos dois lados do álbum.

“Esse álbum é muito especial para mim porque ele foi produzido de uma forma muito natural e também porque a chegada dele celebra duas datas importantes na minha jornada: a nova idade e a comemoração do tempo na estrada musical”, diz Massay.

Allan explica que esse álbum foi produzido de uma forma muito natural. “Foi um processo que representa um marco muito importante na minha vida. Nele, eu celebro duas duas duas novas fases”, ressalta o cantor brasiliense.

A música “Vem Cá”, em parceria com a cantora Maíra Guedes, e o single “Nada Mal te Conhecer” com a participação de Dudu Pacceli, são os lançamentos mais recentes do Massay e já contabilizam quase 200 mil streams no Spotify. De um modo geral, o artista foi ouvido por 85 mil pessoas e teve suas canções reproduzidas 245 mil vezes em 2021, segundo a retrospectiva da plataforma divulgada recentemente.

Sobre o artista

Aos 30 anos, sendo 15 deles dedicados à música, o brasiliense Allan Massay completa em 2021 seu terceiro ano em carreira solo. Com estilo variado, Allan tem canções para embalar públicos de diferentes tribos, já que seu estilo mescla diversos ritmos que dão ao seu trabalho um ar pop contemporâneo. Em 2020, participou do prêmio Multishow.

Quinzetrinta

Data: 12/12/2021

