Alinne Moraes endossa movimento ‘tira Gomes’ e comemora meme sobre Paris

Apoiadora de longa data de Lula, atriz diz que artistas estão mudando o voto por sua consciência e que ‘assédio eleitoral’ é ficção

A atriz Alinne Moraes comemorou a ressurreição do meme em que a vilã Silvia, papel que interpretou na novela “Duas Caras” (Globo, 2007), diz que vai para Paris. O vídeo com cenas da personagem voltou a circular nas redes sociais nesta segunda (26) após Ciro Gomes (PDT) anunciar que mantém a candidatura à Presidência.

Alinne repostou o meme no Instagram com a legenda: “Quer ir para Paris?”. Ela também escreveu a hashtag #TiraGomes, encapando movimento que pede o voto útil em Lula (PT) para derrotar Jair Bolsonaro (PL) já no primeiro turno.

O meme surgiu em 2018, quando Ciro Gomes viajou para Paris e não fez campanha para Fernando Haddad (PT) ganhar a eleição contra Bolsonaro. Naquele ano, o pedetista voltou da Europa na véspera do segundo turno, declarando voto em Haddad no dia do pleito, antes de encerrada a votação.

“Eu acho muito feliz a ressurreição desse meme para esse momento tão importante”, diz Alinne à coluna. Apoiadora de longa data do petista, a atriz afirma que se fosse Ciro no lugar de Lula (PT), melhor posicionado nas pesquisas de intenção de voto, o pedetista seria sua “óbvia escolha”.

“E me parece óbvia também para essa galera que mudou o voto. É uma matemática tão elementar que chama a atenção sobre aqueles que seguem nessa toada”, diz.

Na semana passada, Ciro Gomes classificou a campanha pelo voto útil como “fascismo de esquerda”. Disse que ela teria o objetivo de “aniquilar alternativas”, esvaziando o debate de ideias. E criticou os artistas que a lideram.

À coluna, Alinne Moraes rebate: “As pessoas estão mudando o voto porque são donas de suas escolhas e consciências, essa de ‘assédio eleitoral’ é uma ficção ridícula”, afirma.

“A eleição de 2022 não é um pleito usual, é sobre evitar uma tragédia anunciada e o povo sabe disso, por isso, tem que ser no primeiro turno”, defende.