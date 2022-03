Alice Wegmann conta o motivo de ter decidido não fazer mais novelas

“Fora que, nas novelas, filmamos de segunda-feira a sábado (mais ou menos 25 cenas por dia) e domingo eu passo o dia inteiro estudando texto da semana

Alice Wegmann, de 26 anos, contou o motivo de ter decidido não fazer mais novelas. A última produção que a atriz participou foi “Órfãos da Terra” (TV Globo), exibida em 2019.

Em Stories publicados no Instagram, a atriz foi questionada pelo motivo de não desejar mais atuar em novelas. “Não é que não desejo mais. Eu sempre preferi projetos mais curtos, sempre gostei mais de fazer cinema e série.

No tempo de uma novela, dá para fazer três ou quatro personagens diferentes e eu gosto desses mergulhos intensos, que não são tão longos, porque nunca entediam”, disse ela.

Embora tenha deixado de atuar em novelas, Alice tem muito apreço pelas produções e acredita que um dia voltará a participar dos folhetins. “Tenho muito respeito pelas novelas e acho que vou voltar a fazer um dia, porque também gosto. Mas esse ano ainda não”, contou.

Além disso, a atriz destacou que a carga horária de trabalho para atuação em novelas é muito maior do que séries e filmes, inclusive com trabalhos aos fins de semana.

“Fora que, nas novelas, filmamos de segunda-feira a sábado (mais ou menos 25 cenas por dia) e domingo eu passo o dia inteiro estudando texto da semana. Agora, a maioria das séries filma apenas de segunda a sexta-feira, o que traz uma qualidade de vida muito melhor para nós atores”, afirmou Alice.

Na rede social, ela também contou como conheceu seu namorado, o produtor musical Dudu Borges. “Ele é produtor musical e trabalhou em ‘Rensga Hits’. Entrei no estúdio para cantar e saí com um namorado”, disse ela.

A produção é uma série da Globoplay, que ainda não há data para ser divulgada no streaming, que terá como tema central o mundo sertanejo. A atriz disse que a melhor personagem é Raíssa Medeiros, justamente a personagem da série, que foi inspirada na cantora Marília Mendonça, morta em novembro do ano passado. Ela será uma jovem aspirante a cantora recém-chegada a Goiânia depois de descobrir no altar que foi traída pelo então noivo.

A história ainda conta com Lorena Comparato, Deborah Secco, Fabiana Karla, Tia Má, entre outros nomes no elenco, e terá músicas originais e hits conhecidos do público.