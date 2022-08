Além de ‘A Casa do Dragão’, conheça as próximas séries de ‘Game of Thrones’

A HBO prepara vários projetos inspirados no universo de fantasia medieval concebido pelo autor George R. R. Martin

Já faz tempo que a HBO entendeu o potencial de “Game of Thrones”, logo após a série se firmar como um dos maiores fenômenos da cultura pop deste século. Desde que a trama inspirada nos livros de George R. R. Martin entrou em sua reta final, o estúdio vem estudando maneiras de dar sobrevida a esse sucesso.

O primeiro produto dessa estratégia chegou enfim aos espectadores neste domingo, com o lançamento de “A Casa do Dragão”. Com uma história que antecede em dois séculos a saga original, a nova série retorna ao mundo de fantasia medieval e esteve envolta em muitas expectativas.

Mas ela não é a única que vai seguir os passos de “Game of Thrones”. Numa era em que os serviços de streaming querem criar franquias duradouras e expansivas para atrair público, a HBO vai tentar emplacar uma espécie de universo compartilhado, com várias outras séries programadas para o futuro.

Confira, abaixo, todos os títulos inspirados em “Game of Thrones” nos quais o estúdio tem trabalhado.

JON SNOW

Um dos principais personagens de “Game of Thrones”, Jon Snow terminou a série banido para além da Muralha, depois de matar Daenerys Targaryen. Em sua última cena, ele aparece com suas roupas da Patrulha da Noite, entrando num bosque com uma multidão de selvagens.

Em junho, a revista americana The Hollywood Reporter revelou que a HBO estava desenvolvendo uma série que vai acompanhar o personagem após os eventos da trama original. Apesar de detalhes não terem sido divulgados, se o título for mesmo para frente, Kit Harington deve voltar ao papel de Snow.

O CAVALEIRO DOS SETE REINOS

Conhecida em inglês como “Tales of Dunk and Egg”, a série de contos de George R. R. Martin que se passa 90 anos antes dos eventos de “Game of Thrones” e que já tem três volumes estaria em fase de desenvolvimentos para a televisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As histórias acompanham Duncan, lorde comandante da Guarda Real, e Egg, seu escudeiro, que mais tarde se tornaria o rei Aegon.

ANIMAÇÃO

Um derivado animado, para adultos, está nos planos da HBO desde janeiro do ano passado. Ainda sem detalhes, ele teria um tom similar ao de “Game of Thrones”.

9 VOYAGES

“A Casa do Dragão” mal estreou e já parece inspirar novos derivados. Um dos personagens centrais da nova trama, Corlys Velaryon teria sua história de origem narrada num eventual spin-off. Nele, o ator Steve Toussaint reprisaria o personagem para mostrar suas viagens a lugares distantes de Westeros.

10.000 SHIPS

Princesa Nymeria, antes de batizar o lobo de Arya Stark, foi uma líder poderosa, que comandou uma frota de 10 mil navios rumo a Dorne, onde se casou com Mors Martell e fundou uma das casas mais poderosas vistas em “Game of Thrones”. Sua história seria narrada na série, que teria roteiro de Amanda Segal, de “Pessoa de Interesse”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

BAIXADA DAS PULGAS

Marcada pela pobreza, os bordéis e a criminalidade, a região de Porto Real que foi essencial para a quinta temporada de “Game of Thrones”, por permitir a ascensão do Alto Pardal, principal ameaça a Cersei Lannister naqueles episódios, deve ganhar uma série própria, que teria maior liberdade criativa em relação aos livros de George R. R. Martin.

A CASA DO DRAGÃO

Quando Disponível na HBO Max

Classificação 16 anos

Elenco Matt Smith, Olivia Cooke e Emma D’Arcy

Produção EUA, 2022

Criação George R.R. Martin e Ryan J. Condal