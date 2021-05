Alcione e Criolo fazem show com clássicos do samba em live beneficente

Esse vai ser o quarto grande encontro promovido pela bandeira de cartões durante a crise causada pela pandemia de Covid-19

Alcione e Criolo se encontram no palco um show, no dia 22 de maio, em que vão cantar clássicos do samba. A live será transmitida a partir de 21h30 no Multishow e no canal da Mastercard no YouTube.

Esse vai ser o quarto grande encontro promovido pela bandeira de cartões durante a crise causada pela pandemia de Covid-19.

O primeiro foi entre Gilberto Gil e Iza, em 20 de junho, enquanto o segundo reuniu Milton Nascimento, Liniker e Xenia França, em 31 de julho. Já o terceiro em setembro colocou na tela Elza Soares, Seu Jorge e Agnes Nunes —todos igualmente pensados por Zé Ricardo, responsável pela curadoria do palco Sunset do Rock in Rio.

No festival, Zé costuma fazer encontros entre artistas dos mais diversos. Na última edição, por exemplo, a própria Alcione participou da apresentação de Iza. Em 2017, Marrom também fez parte do show Salve o Samba, que contou ainda com Criolo, Martinho da Vila, Roberta Sá, Mart’nália, Jorge Aragão e Monarco se revezando no palco.

Agora a apresentação de 22 de maio celebra a meta batida pela Mastercard na doação de pratos de comida para pessoas vulneráveis durante a pandemia.

No fim de maio de 2020, a empresa lançou o movimento “Faça parte: comece o que não tem preço” com o objetivo de doar ao menos 2 milhões de refeições para comunidades carentes durante a pandemia de Covid-19. Segundo a companhia, já foram entregues 5 milhões.

O movimento continua e, por meio de um QR Code disponível na tela, o público poderá fazer doações durante a live. De acordo com a Mastercard, a cada real conquistado um prato de comida será destinado a populações mais vulneráveis por meio da ONG Ação da Cidadania.

“O samba é um dos maiores símbolos da cultura brasileira. Poder revisitar grandes sucessos cantados por estrelas como Alcione e Criolo significa oferecer o que tem de melhor ao nosso consumidor sem que ele precise sair de casa”, diz Sarah Buchwitz, vice-presidente de marketing e comunicação da Mastercard Brasil.

“Tudo em prol do combate à fome ao arrecadar doações para os mais afetados pela crise neste momento. É um convite irrecusável para que todos façam parte desta luta ao começar o que não tem preço”, afirma a executiva.

Live Alcione e Criolo

Quando: 22 de maio

Horário: 21h30

Onde assistir: Multishow e YouTube