Ailton Graça relembra morte de Mussum no ‘Fantástico’: ‘Não foi cirrose’

Ailton Graça, ator que vive o humorista Mussum em Mussum, o Filmis, longa que estreia nos cinemas na próxima quinta-feira, o feriado de 2 de novembro, falou sobre o Trapalhão em entrevista ao Fantástico neste domingo, 29.

“A gente tenta quebrar todos esses estereótipos que se criam em torno da personalidade. ‘Ah, o Mussum morreu de cirrose!’. Mentira, ele morreu do coração, tinha um coração grande [“fez um transplante”, acrescenta Maju Coutinho] – inclusive na vida, porque era um cara agregador”, afirmou Ailton.

Em outro momento, destacou: “Esse filme é uma verdadeira homenagem a esse ícone do humor, da música, o Mussum que atravessou gerações. Hoje, na rede social, é comum usar um meme do Mussum fazendo uma observação”.

Mussum, o Filmis, estreia em 2 de novembro de 2023 nos cinemas brasileiros. Recentemente, o filme foi exibido e premiado no festival de Gramado.

A causa da morte de Mussum

Mussum ficou conhecido como músico, fazendo parte do grupo Originais do Samba, e posteriormente como humorista na TV, sendo um dos personagens de Os Trapalhões ao lado de Renato Aragão, o Didi, Dedé Santana e Zacarias.

Mussum passou por um transplante no coração em 12 de julho de 1994, mas o órgão foi rejeitado por seu organismo. Ele morreu dias depois, em 29 de julho, quando sofreu também com uma infecção no pulmão.

