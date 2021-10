Para os amantes de vinhos e música! Veja a agenda musical do Wine Sounds desta semana

A agenda do Wine Sounds, espaço mais charmoso da cidade, acaba de ganhar mais um dia de programação musical. O espaço que une vinho, música e gastronomia, agora funciona também nas quintas-feiras.

Além do Jazz nas sextas, Rock aos sábados MPB todo domingo, a casa terá um dia de música sertaneja, que acontecerá nas quintas.

Instalado no gramado do clube do TCU, o espaço conta com cabanas intimistas, mesas estilo bistrô e lounges com opções para duas a oito pessoas por ambiente, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, no combate ao Corona vírus.

E a programação desta semana está especial. Confira as atrações que vão passar pelo bistrô entre os dias 21 a 24 de outubro.

Quinta-feira, dia 21/10 tem Noite Sertaneja com Gabriel Corrêa. Muito querido pelo público brasiliense, o cantor embalando grandes sucessos do ritmo da sofrência e sertanejo universitário.

Gabriel Correa. Foto: Divulgação

Na sexta-feira, dia 22/10, é dia de Jazz com o cantor Rogerio Midlej, com um repertório que vai de standards do jazz como “Cheek to Cheek” e “My Funny Valentine”, e passeia por sucessos do inesquecível Frank Sinatra, como Fly Me To The Moon, I’ve Got You Under My Skin, New York New York e The Way You Look Tonight.

Rogerio Midlej. Foto: Divulgação

Já no sábado, dia 23/10, tem Pop Rock com a Banda Phonos com sucessos nacionais e internacionais do Queen, The Cure e Raimundos, entre outros.

Banda Phonos. Foto: Divulgação

No domingo, tem aquele forrozinho gostoso com Thiago Lunar. No repertório, algumas músicas autorais e canções de grandes ícones da música brasileira como Dominguinhos, Falamansa, Luiz Gonzaga e Alceu Valença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Thiago Lunar. Foto: Divulgação

A reserva antecipada pelo app Wine Sounds custa R$ 20,00 por pessoa e inclui a entrada no espaço, o couvert artístico, além do serviço de manobrista.

Serviço

Bistrô Wine Sounds

Local: Associação dos Servidores do Tribunal de Contas da União (ASTCU), no Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2

As reservas devem ser feitas pelo app da marca. O valor, que inclui o couvert artístico do show, é de R$ 20 até quarta-feira e R$ 30,00 a partir de quinta-feira.

Horário: de quinta a sábado, das 19h às 24h. Domingo das 17h às 22h.

Instagram: @winesoundsbrasil