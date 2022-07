Adele fala ‘fora Bolsonaro’ em show em Londres e fãs reagem

A cantora parece ter interagido com alguém da plateia que falou “fora Bolsonaro” no microfone, quando a artista repete a mesma fala em seguida

A cantora Adele, de 34 anos, estava na sua primeira apresentação no BST (British Summer Time) no Hyde Park, em Londres, quando no meio do show soltou um “Fora Bolsonaro” no final da tarde desta sexta-feira (1º), quando já era noite em Londres.

Em pequeno trecho compartilhado nas redes sociais por diversas páginas, inclusive fã-clubes, é possível ver o corte do momento que foi exibido por uma live do TikTok de um fã presente no local.

A cantora parece ter interagido com alguém da plateia que falou “fora Bolsonaro” no microfone, quando a artista repete a mesma fala em seguida, conforme é possível ver no telão.

Na filmagem ainda é possível escutar leve euforia de quem estava próximo ao ouvir a cantora falar a frase contra o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Seus fãs apoiaram o posicionamento da cantora em publicações no Twitter. “A lenda nunca errou”, escreveu um deles.