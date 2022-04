A$AP Rocky, namorado de Rihanna, paga R$ 2,5 milhões de fiança e deixa prisão

O rapper foi detido no Aeroporto Internacional de Los Angeles, e sua prisão foi relacionada a um tiroteio ocorrido em novembro de 2021

O rapper Rakim Mayers, conhecido como A$AP Rocky, 33, foi visto deixando a sede da Polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, na tarde desta quarta-feira (20). O artista havia sido detido no Aeroporto Internacional de Los Angeles, e sua prisão foi relacionada a um tiroteio ocorrido em novembro de 2021.

Segundo o site ET Online, o namorado da cantora Rihanna, 34, pagou a fiança de US$ 550 mil, o que equivale a cerca de R$ 2,5 milhões na cotação atual, e deixou o local em uma SUV preta. O rapper tinha acabado de chegar em um avião particular de Barbados, onde estava de férias.

O próprio advogado de Mayers, Alan Jackson, confirmou que o artista foi preso. O cantor estava sendo investigado pela polícia de Los Angeles sobre uma troca de tiros que ocorreu perto de Vista Del Mar e Selma Ave, na noite de 6 de novembro do ano passado.

A vítima disse à polícia que viu o rapper andando com outras duas pessoas, antes de se aproximar dela na rua e atirar de três a quatro vezes. Uma das balas teria passado de raspão em sua mão esquerda. Na época, o tiroteio não havia sido noticiado na imprensa.

Anteriormente, em 2019, Mayers foi preso na Suécia após uma briga de rua. A vítima da agressão foi um afegão de 19 anos. O rapper chegou a ficar preso por um mês, e ainda pagou cerca de US$ 1.000, que equivale a R$ 4.622.