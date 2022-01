A nova temporada do ‘The Masked Singer Brasil’ estreia neste domingo

O programa transmitido pela TV Globo e apresentado por Ivete Sangalo, começou a gerar expectativas e ansiedade nos participantes

A atração que ocupou horário noturno no ano passado, ‘The Masked Singer Brasil’, será apresentada agora nas tardes de domingo, com estreia marcada para o próximo dia 23. Sob a direção de Marcelo Amiky, essa nova temporada, que contará novamente com Ivete Sangalo no comando, terá como os primeiros concorrentes incógnitos a Coxinha, o Abacaxi, a Ursa e a Borboleta.

Outros participantes serão Motoqueira, Bebê, Boto, Pavão, Caranguejo, Camaleão, Dragão, Robô e Rosa. Haverá também, pela primeira vez, uma dupla no jogo, Lampião e Maria Bonita.

A criação das fantasias tem assinatura de Marco Lima e Fábio Namatame. E, a cada semana, o concorrente eliminado revela a sua identidade. A vencedora da edição passada como a Unicórnio, Priscilla Alcântara, também volta, agora apresentando os bastidores.

Na bancada, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch voltam, e agora com uma nova jurada, Tatá Werneck. Para dar uma força na estreia, o cantor Sorocaba participa para dar opiniões sobre os participantes mascarados.

Preparação e expectativas dos jurados

“Acho que o sabor desse programa é que ele é diferente de tudo o que a gente já viu”, relata a juíza Taís Araújo, que compara a atração a um grande show, com “luzes incríveis, as fantasias, as músicas, tudo muito legal”. A atriz também revela qual foi a única coisa que fez para se preparar para a maratona. “Eu comecei a fazer uma lista de pessoas, uma lista aleatória, porque às vezes a gente esquece os nomes.”

“Para mim, a coisa mais emocionante de tudo, o que mais me arrepia, é quando tem coreografia”, afirma Eduardo Sterblitch, enfatizando que “estar animado como se estivesse em um camarote de carnaval” é o seu objetivo. “Vai ser a nossa folia.”

Já o ator Rodrigo Lombardi espera que eles consigam “levar essa energia que a gente tem no palco para dentro de cada casa dos espectadores”.

A estreante Tatá Werneck prevê momentos de muita alegria e emoção. “Eu acho que os domingos agora serão de diversão em família”, diz a apresentadora e humorista. “Acredito que eu vou conseguir participar mais dessa emoção, a sensação de ver essas pessoas que realmente se emocionam por estar participando, tirando aquelas máscaras, com o cabelo que eu não sei como não bagunça. É muito emocionante”, completa.

As informações são do Estadão Conteúdo