‘The Masked Singer Brasil’: o programa que fez sucesso em 2021 terá segunda temporada com algumas alterações

O programa sucesso que foi apresentado por Ivete Sangalo em 2021 recebe nova temporada que começará ainda em janeiro nas tardes de domingo.

“The Masked Singer” é um reality com origem na Coreia do Sul e é caracterizado por celebridades cantando fantasiadas dos pés à cabeça, fazendo com que os jurados tentem descobrir apenas com a voz quem está debaixo da fantasia.

Em 2021, o programa chegou até o Brasil. Transmitido pela TV Globo e apresentado por Ivete Sangalo e os bastidores por Camilla de Lucas, “The Masked Singer Brasil” conquistou o público. A primeira temporada contou com os atores Eduardo Sterblitch, Rodrigo Lombardi, Taís Araujo e a cantora Simone, da dupla Simone e Simaria como jurados. Além de grandes nomes que estavam participando como Sandra de Sá, Nicolas Prattes, Marrone, entre outros.

Segunda Temporada

Para a nova temporada do reality, houve algumas mudanças. A apresentadora dos bastidores Camilla de Lucas, foi substituída pela atual vencedora do programa, Priscila Alcântara. Além de Camilla, a cantora Simone também saiu e Tatá Werneck entrará em seu lugar.

Até o momento, a cantora Ivete Sangalo continuará como apresentadora do “The Masked Singer Brasil”. Em relação aos jurados, a Globo ainda não divulgou se Eduardo Sterblitch, Rodrigo Lombardi, Taís Araujo continuarão.