Ai gente! Ficaram lindas as novas fantasias do The Masked Singer Brasil!

A Globo divulgou as novas fantasias da segunda temporada do reality show musical e são incríveis! Confira:

The Masked Singer Brasil está nas redes sociais, é muita expectativa quando se fala na segunda temporada do reality musical que caiu nas graças do público. Importante dizer também que os proprietários da marca ficaram muito satisfeitos com a qualidade da versão brasileira…

Foto: Gshow

Com o carisma de Ivete Sangalo, um júri super bacana e uma dinâmica nova em termos de realities no Brasil, The Masked Singer faturou bem em sua primeira edição e ganhou elogios da crítica de televisão. O show à parte são as fantasias usadas pelos participantes. Irreconhecíveis, elas deixam aquele ar de mistério sobre quem estaria por trás da vestimenta.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

O recurso das fantasias é bem legal, pois aguça a curiosidade do telespectador. E diga-se de passagem são muito bem feitas.

Desta vez surgem novas fantasias e personagens, eu já amei o Robô! Uma graça! Tem também o dragão, o Sirí, o golfinho salva-vidas e outras! As fantasias ainda estão sendo reveladas pouco a pouco e ainda tem mais por vir…

Foto: Reprodução

Nesta edição o reality contará com dois novos nomes: Priscila Alcântara que será a repórter da atração, entrevistando os participantes após cada apresentação no palco e Tatá Werneck, que entra como jurada no lugar de Simone, da dupla Simone e Simaria.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

A cotas de patrocínio também já estão em andamento, estima-se um faturamento de mais de 100 milhões de reais para esta temporada.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

A estréia de The Masked Singer Brasil está marcada para dia 23 de janeiro. Não vá perder heim querida!