A nova aposta do SBT: Sarah Andrade agora faz parte do time do programa “Fofocalizando”

A ex-bbb fechou contrato com a emissora e será a nova participante do elenco do programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira.

A influencer e ex-bbb Sarah Andrade, de 30 anos, agora faz parte do programa vespertino do SBT. Segundo o jornalista Flávio Ricco, do portal R7, ela ficou responsável por comentar os destaques do reality show da TV Globo, Big Brother Brasil.

A ideia surgiu após o aparecimento de Sarah no programa da semana passada, onde foi destaque entre os internautas, que elogiaram a sua conduta em frente às câmeras.

Até o momento, a ex-bbb comentará tudo o que rola dentro do reality show e ‘trará’ informações quentinhas de suas fontes sobre os participantes do BBB 22. O contrato de Sarah com o SBT vai até o final do ‘Big Brother Brasil’, podendo renovar futuramente, caso sua participação seja positiva.